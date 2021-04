Nella lunga diretta di oggi di Cinema con Nonno Alò su Twitch, oltre a Francesca Mazzoleni (candidata al David per Punta Sacra) hanno partecipato anche i fratelli Damiano e Fabio D’Innocenzo, che tra le altre cose hanno parlato anche di… cinecomic.

Si tratta di due battute veloci ma che espongono pienamente il concetto di cinema dei due fratelli, in particolare all’interno della lunga querelle legata alle dichiarazioni di Martin Scorsese sul fatto che i cinecomic non sarebbero “cinema” (ribadite in più occasioni).

La conversazione è iniziata quando uno spettatore ha chiesto loro se hanno visto Zack Snyder’s Justice League. Damiano ha spiegato:

No. Ammetto di non aver mai visto questo genere di film. So che mi sto perdendo tanto e piano piano recupereremo.

Alò lo ha incalzato, chiedendogli se “pensi come Scorsese che non sia Cinema?”:

Ma col cazzo con la cicoria, proprio zero. Ma zero proprio. Ma per me pure i porno sono cinema, per me è tutto cinema. Ma davvero eh? Alcuni porno sono fatti bene!

Durante la diretta i Fratelli hanno anche fatto altre interessanti dichiarazioni:

Potete rivedere tutta la diretta sul nostro canale Twitch.

Fabio e Damiano D’Innocenzo al momento stanno girando America Latina, definito dagli stessi registi “una storia d’amore, e come tutte le storie d’amore quindi un thriller“, in questi giorni a Latina.

Nel cast, accanto a Elio Germano, anche Astrid Casali, Sara Ciocca, Maurizio Lastrico, Carlotta Gamba, Federica Pala, Filippo Dini e Massimo Wertmüller.

Il film è prodotto da Lorenzo Mieli per The Apartment, società del gruppo Fremantle, Vision Distribution e Le Pacte.

America Latina sarà distribuito in Italia e nel mondo da Vision Distribution.

Quest’anno Fabio e Damiano D’Innocenzo gireranno anche la loro prima serie tv, prodotta da Sky.