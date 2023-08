Damon Lindelof, per diverso tempo impegnato a scrivere un film di Star Wars assieme a Justin Britt-Gibson, ha parlato dello sciopero degli sceneggiatori in corso durante un’intervista con The Hollywood Reporter svoltasi a una manifestazione proprio al di fuori degli uffici di Burbank della Disney.

“99 giorni sulle spalle e non ho idea di dove sia la fine del tunnel, ma mi sento bene, forte, convinto” ha spiegato Lindelof. “Io e Justin abbiamo scritto un film di Star Wars e il picchettaggio alla Disney è molto più divertente che scrivere un film di Star Wars“.

“Non sarà invano” ha aggiunto Britt-Gibson. “Stiamo facendo questo per assicurare un futuro migliore agli sceneggiatori, agli attori e a tutti qui in prima linea… colpiamo ancora l’Impero!“.

