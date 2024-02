Damon Wayans Jr., ora su Netflix nella rom-com con Gina Rodriguez Players, pensa che le scene di sesso nei film dovrebbero essere più realistiche.

Racconta a Yahoo Entertainment con tono critico:

Si rotolano sempre l’uno sull’altro dicendo cose come: “È stato pazzesco.” La maggior parte delle volte è noioso.

Aggiunge che invece preferirebbe vedere…

… cose che accadono nella vita reale.

Recentemente un altro attore ha condiviso la sua idea sulle scene di sesso nei film, andando però in tutt’altra direzione rispetto a Damon Wayans Jr. Henry Cavill infatti ha detto di non essere un fan di quei momenti sullo schermo, sostenendo che vengano inseriti anche quando non sono necessari.

E voi cosa ne pensate? Credete che ci sia troppo sesso al cinema o che questo dovrebbe essere più realistico? Lasciate un commento.

