In una recente intervista con l’ Hollywood Reporter , durante la promozione del nuovo Ghostbusters,ha parlato di commedia e cancel culture dicendo la sua in merito.

Ecco le sue parole:

L’umorismo ha uno spettro così ampio che non c’è bisogno di essere immorali o giocarsi carte controverse per far ridere. C’è così tanto al mondo da commentare senza risultare offensivi. In qualità di scrittore penso che si possano esplorare altre aree e risultare comunque efficaci. Essere scorretti fa ridere, fa ridere facilmente, ma esiste un tipo di scrittura più intelligente se si prendono le distanze dal materiale offensivo che andrebbe cancellato per la sua nocività. Chi possiamo imitare oggi come oggi? Bisognerebbe parlarne, perché io so imitare James Brown, era uno dei migliori amici e imito molto bene la sua voce. Ma forse non è più il caso di farlo.