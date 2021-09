No Time To Die

sarà, finalmente, presto al cinema con No Time to Die, il nuovo Bond movie diretto darinviato più e più volte a causa dell’emergenza sanitaria del nuovo Coronavirus.

In una chiacchierata fatta col Radio Times, Daniel Craig ha potuto esporre la sua opinione in merito all’annosa domanda “Il nuovo James Bond dovrebbe essere una donna?”. Ecco le sue parole in merito:

La risposta a questa domanda è molto semplice. Dovrebbero esserci parti migliori per le donne e gli attori di colore. Perché una donna dovrebbe interpretare James Bond quando dovrebbero semplicemente esserci parti altrettanto valide come quella di James Bond per le donne?

Insomma, la posizione di Daniel Craig è decisamente chiara: James Bond dovrebbe restare interpretato da un uomo perché, per le donne, dovrebbero esserci ruoli altrettanto importanti al cinema. Delle parole, quelle della star che si appresta a vestire per l’ultima volta l’abito della spia nata dalla penna di Ian Fleming, che fanno sostanzialmente eco a quelle della storica produttrice Barbara Broccoli che, a gennaio del 2020, dichiarava in merito al medesimo argomento:

Può essere di qualsiasi colore, ma è un uomo. Penso che dovremo creare nuovi personaggi per le donne, personaggi femminili forti. Non m’interessa particolarmente prendere un personaggio maschile e farlo interpretare da una donna. Penso che le donne siano molto più interessanti di così.

Questa la sinossi ufficiale di No Time to Die, dal 30 settembre nei cinema italiani:

Bond ha abbandonato gli impegni in prima linea e si gode una tranquilla vita in Giamaica. La sua pace ha vita breve dopo che il vecchio amico Felix Leiter della CIA si palesa con una richiesta d’aiuto. La missione ha l’obiettivo di recuperare uno scienziato rapito e si rivela molto più complessa di quanto atteso: Bond sarà messo alla prova da un misterioso nemico dotato di una nuova arma tecnologica.

Scritto da Neal Purvis e Robert Wade, Scott Z. Burns e Phoebe Waller-Bridge, oltre che da Cary Fukunaga che è anche regista, il film vede nel cast Daniel Craig, Lea Seydoux, Naomie Harris, Ben Whishaw, Rory Kinnear e Ralph Fiennes. Tra i nuovi ingressi del nuovo 007 troviamo Lashana Lynch, David Dencik, Ana De Armas, Billy Magnussen, Dali Benssalah e Rami Malek.

