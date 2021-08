Daniel Craig, i sequel di Knives Out (Netflix) – $100 milioni Dwayne Johnson, Red One (Amazon) – $50 milioni Will Smith, King Richard (WB/HBO Max) – $40 milioni Denzel Washington, The Little Things (WB/HBO Max) – $40 milioni Leonardo DiCaprio, Don’t Look Up (Netflix) – $30 milioni Mark Wahlberg, Spenser Confidential (Netflix) – $30 milioni Jennifer Lawrence, Don’t Look Up (Netflix) – $25 milioni Julia Roberts, Leave the World Behind (Netflix) – $25 milioni Sandra Bullock, The Lost City of D (Paramount) – $20 milioni Ryan Gosling, The Gray Man (Netflix) – $20 milioni Chris Hemsworth, Thor: Love and Thunder (Disney) – $20 milioni Brad Pitt, Bullet Train (Sony) – $20 milioni Michael B. Jordan, Without Remorse (Amazon) – $15 milioni Tom Cruise, Top Gun: Maverick (Paramount) – $13 milioni Keanu Reeves, The Matrix 4 (WB/HBO Max) – $12 / $14 milioni pre-buyout Chris Pine, Dungeons and Dragons (Paramount) – $11.5 milioni Robert Pattinson, The Batman (Warner Bros.) – $3 milioni

Variety anche quest’anno ha compilato la tradizionale classifica delle star più pagate di Hollywood nel 2021. Tra i 17 nomi in lista, alcuni sono decisamente interessanti per vari motivi, e in testa a tutti c’è Daniel Craig. Andiamo a elencarli:

Si tratta ovviamente di cifre spannometriche, e Variety sottolinea come solo una manciata di questi compensi includa il maxi bonus per il lancio in streaming del film, mentre molti includono anche compensi legati a crediti da produttore oltre che come attore. Nel caso di Daniel Craig, sappiamo che l’attore e produttore ha firmato con Netflix un accordo da 100 milioni di dollari per i due sequel di Cena con delitto – Knives Out, la cifra include anche il “buyout”, ovvero un forfait per il lancio dei film in streaming che va a sostituire il bonus che avrebbe ricevuto se avessero avuto successo al cinema. Anche i 50 milioni di dollari ottenuti da Dwayne Johnson per Red One, commedia d’azione natalizia in arrivo su Amazon Prime Video, comprendono il compenso come attore e produttore, e il forfait per il lancio in streaming. I 40 milioni di dollari ottenuti da Denzel Washington per Fino all’ultimo indizio seguono la stessa linea, e confermano come la Warner Bros. abbia dovuto sborsare molti soldi ai propri talent quando ha deciso in maniera unilaterale di lanciare tutti i film del 2021 in contemporanea al cinema e in streaming su HBO Max. Will Smith riceverà ben 40 milioni per King Richard, per il suo ruolo da produttore e da attore e come compensazione per il lancio in contemporanea al cinema e su HBO Max.

Da notare poi l’investimento che Netflix ha messo in campo per avere sia Leonardo DiCaprio che Jennifer Lawrence nel film di Adam McKay, Don’t Look Up: 30 milioni lui, 25 milioni lei. A cui andrà aggiunto il budget e i compensi per il resto del cast stellare.

Nel caso di Chris Hemsworth, i 20 milioni che ha ricevuto come anticipo per Thor: Love and Thunder potrebbero diventare molti di più quando il film uscirà in sala, perché l’attore dovrebbe avere un tipo di contratto simile a quello di Scarlett Johansson, che prevede cioè bonus sugli incassi. L’uscita, al momento, è prevista come esclusiva cinematografica.

In fondo alla classifica troviamo star come Tom Cruise, che ha ottenuto 13 milioni di dollari per Top Gun: Maverick. Cruise è uno dei pochi attori in grado di strappare contratti che prevedono percentuali sugli incassi (non sui profitti, ma proprio sugli incassi), ed è uno dei motivi per cui il film uscirà in esclusiva in sala: Cruise è anche produttore, e buona parte dei suoi compensi aggiuntivi li avrà grazie ai biglietti staccati.

Keanu Reeves è stato pagato tra i 12 e i 14 milioni di dollari per The Matrix 4, ma in questo caso la cifra non include ancora il forfait per l’uscita in contemporanea al cinema e su HBO Max. Le trattative tra le parti sarebbero ancora in corso, stesso dicasi per il cast di Dune, i cui compensi comunque non sono presenti nella classifica.

Per The Batman, Robert Pattinson è stato pagato 3 milioni di dollari, una cifra tutto sommato contenuta che però potrebbe aumentare considerevolmente se si pensa al merchandising, a eventuali percentuali sui profitti e, ovviamente, all’opzione sugli eventuali sequel.