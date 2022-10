Daniel Craig riceve dai reali inglesi la stessa onorificenza attribuita a James Bond

No Time To Die

Dopo aver interpretato James Bond in Casinò Royale, Quantum of Solace, Skyfall, Spectre e No time to die, Daniel Craig ha ricevuto dalla famiglia reale la stessa onorificenza attribuita a 007.

La principessa Anna, la sorella di Re Carlo III, è stata fotografata mentre investiva Daniel Craig con la croce dell’Ordine di San Michele e San Giorgio, un ordine cavalleresco britannico istituito il 28 aprile del 1818, lo stesso riconoscimento che è stato attribuito anche al personaggio di finzione, James Bond appunto, che l’attore inglese ha impersonato con successo per ben cinque volte.

L’Ordine di San Michele e San Giorgio originariamente nasceva come premio per quegli individui che ricoprivano posizioni di comando o di particolare prestigio nei territori del Mediterraneo acquisiti dopo le Guerre Napoleoniche.

Oggi viene attribuita a quegli uomini o donne che ricoprono cariche elevate, che hanno svolto attività non-militari di particolare rilievo per il Regno Unito in un qualche territorio estero o per aver svolto un servizio importante e leale in relazione agli affari esteri del Commonwealth.

Nei film con Daniel Craig, si fa menzione dell’iscrizione all’Ordine di San Michele e San Giorgio nel necrologio di 007 in Skyfall. Nei romanzi di Ian Fleming viene citato in 007, dalla Russia con amore e in Agente 007 – Al servizio segreto di Sua Maestà.

Qua sotto potete vedere la foto ufficiale della cerimonia diffusa via social dai profili della Royal Family:

