A dicembre del 2015, a qualche giorno di distanza dall’arrivo di Star Wars: Il Risveglio della Forza nei cinema, apprendevamo cheaveva effettivamente un cammeo nella pellicola di JJ Abrams. All’epoca, la star della saga di James Bond aveva smentito categoricamente più volte il rumour, rispondendo addirittura a un intervistatore “perché mai dovrei perdere tempo a fare una cosa del genere? Diamine, interpretare la comparsa in un altro film!”. Ma, chiaramente, si trattava di un bluff. Il cammeo c’era davvero ed era decisamente criptico, dato che interpretava lo Stormtrooper che interagiva con Rey mentre la protagonista della pellicola era prigioniera del Primo Ordine.

A margine della promozione stampa di No time to die, il Bond movie in uscita questa settimana (ECCO LA NOSTRA SCHEDA DEL FILM), Daniel Craig ha svelato il retroscena di come abbia ottenuto questa parte:

Non credo che sarei riuscito a ottenere quella scena se non fossi stato James Bond. Sì, ci sono alcune cose davvero piacevoli come questa (che puoi ottenere, ndr.). E ho avuto la hutzpah di farlo proprio perché sono James Bond. Non sarebbe stato possibile farlo in altro modo. Chiesi al secondo aiuto regista di Star Wars, che era anche il nostro secondo aiuto regista, un ragazzo davvero adorabile di nome Ben Dixon. Gli dissi “Ben, ti prego. Ti prego. Fammi partecipare. Posso essere uno stormtrooper”. E lui “Lo chiedo a JJ”. E JJ rispose “Portamelo!”. E mi diede proprio una scena. Pensavo che me ne sarei solo rimasto sullo sfondo tenendo un blaster. sarei già stato contentissimo così, ma mi ha dato una vera e propria scena.

Qua sotto potete vedere la scena di Star Wars: Il Risveglio della Forza col cammeo del celeberrimo attore:

