Le indiscrezioni secondo cui il leggendario attore inglese Daniel Day-Lewis sarebbe pronto a tornare a recitare in un nuovo film sono state messe a tacere dal regista Jim Sheridan.

Sheridan conosce molto bene l’attore inglese con cittadinanza irlandese visto che, insieme, hanno realizzato ben tre film: Il mio piede sinistro, Nel nome del padre e The Boxer. Proprio per Il mio piede sinistro, Daniel Day-Lewis ha vinto i primo dei sui tre Oscar come Miglior attore protagonista (gli altri sono arrivati grazie a Il petroliere e Lincoln).

I rumour circa il fatto che la star stesse contemplando il ritorno sul grande schermo erano nati dopo che l’attore era stato fotografato fuori da un ristorante a New York insieme a Steven Spielberg e Jim Sheridan (via Daily Mail).

Sulle pagine di Deadline, Sheridan ha però contestualizzato meglio il motivo del loro meeting:

Stavamo parlando di un progetto. Daniel sarebbe stato coinvolto solo come produttore esecutivo, se voleva farlo, na non come attore. Riguarda la vita di Joe Kennedy, il patriarca della famiglia Kennedy… non abbiamo fatto progressi, stavamo solo parlando.

