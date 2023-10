Nel 2001, l’uscita di Harry Potter e la pietra filosofale e Il Signore degli Anelli – La Compagnia dell’Anello rese volti noti in tutto il mondo i rispettivi attori protagonisti: Daniel Radcliffe e Elijah Wood. All’epoca i due, anche se anagraficamente distanti, venivano spesso confusi l’uno con l’altro. Recentemente, in un’intervista video con Vanity Fair (dove si è sottoposto alla macchina della verità), Radcliffe è tornato sulla questione, ribadendo che per lui non è un problema essere stato scambiato per il collega:

No, [non mi infastidisce]. Penso che sia molto divertente. Immagino che [Wood] si sarebbe infastidito se una volta la gente lo avesse scambiato per me, perché ero un bambino di 12 anni quando lui interpretava Frodo [a 20 anni, ndr], e questo sarebbe stato fastidioso. Credo che l’idea che si ha di me e di Elijah Wood sia la stessa. Siamo entrambi attori bassi, pallidi, con i capelli castani e gli occhi azzurri. Ma in realtà non ci assomigliamo molto quando siamo uno accanto all’altro. Ma concettualmente siamo uguali.

Potere vedere l’intervista qui sotto:

Cosa ne pensate della confusione tra Daniel Radcliffe e Elijah Wood? Lasciate un commento!

Seguiteci su TikTok!

FONTE: YT

Classifiche consigliate