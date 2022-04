In una recente intervista con Empire ha parlato perché adora fare scelte bizzarre per i suoi ruoli.

Ecco le parole dell’attore:

Credo che una delle cose migliori che si possa fare è farti una reputazione per essere bizzarro o per fare cose bizzarre. Non appena fai qualcosa come Horns, i ragazzi che fanno Swiss Army Man pensano: “Oh, ok, allora vuol dire che certe cose gli piacciono”. Poi vedono Swiss Army Man e pensano: “Oh, Guns Akimbo”. Una cosa conduce all’altra e quindi continuo ad avere la possibilità di fare cose folli a caso, il che mi rende particolarmente felice.