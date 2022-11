Daniel Radcliffe parla del ruolo più difficile della sua carriera e di quello più citato dagli estranei

Il nuovo numero di Deadline contiene un botta e risposta con Daniel Radcliffe incentrato tutto la sua carriera.

Il giornale ha chiesto all’attore di riflettere sui ruoli interpretati e gli ha chiesto nello specifico qual è stato il ruolo più difficile in assoluto:

Ho fatto un musical 10 anni fa [How to Succeed in Business WIthout Really Trying], per cui ho dovuto ballare tanto, cosa che non mi riesci naturalmente bene. Però sono passato dall’essere terribile a: “Ok, sono in uno spettacolo a Broadway e non faccio schifo“. Ne sono andato molto fiero.

Ricordo invece che la parte per cui ero più nel panico era Swiss Army Man. Dovevo interpretare questo cadavere magico che prendeva vita, ma non era uno zombie.