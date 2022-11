Daniel Radcliffe spiega perché ha deciso di prendere le distanze da J.K. Rowling sull’identità di genere

Dopo essersi schierato contro le posizioni di J.K. Rowling sull’identità di genere nel 2020, Daniel Radcliffe è tornato a parlare dei motivi dietro la sua lettera aperta ai fan con cui prendeva le distanze dalla scrittrice.

Come raccontato a IndieWire in un’intervista:

Il motivo per cui ho sentito l’estremo bisogno di dire qualcosa è stato perché, in particolare dalla fine di Harry Potter, ho incontrato così tante persone e ragazzini queer e trans che si erano immedesimati tanto in Harry Potter. Vederli così feriti quel giorno mi ha spinto a far sapere loro che non tutti in quella saga la pensavano allo stesso modo. L’ho ritenuto molto importante.