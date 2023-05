Quando, nel 2019, Daniela Melchior è stata ingaggiata da James Gunn per interpretare Cleo Cazo / Ratcatcher II in The Suicide Squad – Missione Suicida aveva già iniziato a capire che la sua vita sarebbe cambiata per sempre.

Ma è stato con l’ingaggio nella famiglia di Fast & Furious – in Fast X esordisce infatti nei panni di Isabel Neves, la sorella di Elena (Elsa Pataky) – che, spiega all’Hollywood Reporter, ha capito per la prima volta quanto, in termini di vita professionale, l’essere stata scelta da James Gunn per il cinecomic DC (di recente è anche apparsa in Guardiani della Galassia 3 in un divertente ruolo secondario) sia stata una tappa importantissima per la sua carriera.

Ho avvertito [l’impatto di Ratcatcher 2] quando ho incontrato Vin e Samantha, la sorella di Vin, per la prima volta, perché si assicurarono di parlare di Ratcatcher 2 e di come si fossero innamorati del mio personaggio… Non feci alcuna audizione.

L’attrice spiega che chiaramente, dopo Fast X, ci sono dei piani per la sua Isabel, un’informazione, questa, che le è stata rivelata dal regista che doveva inizialmente dirigere la pellicola, Justin Lin:

Sono entrata a far parte del progetto quando [il regista originale] Justin [Lin] era ancora coinvolto e mi disse che aveva dei piani per far continuare il mio personaggio. Quindi, non appena ho incontrato Vin, ho iniziato a svilupparlo e non mi sono limitata allo script che avevo. Ho creato un retroscena che avrebbe potuto influenzare anche il futuro. Il suo senso di colpa e il suo dolore sono interessanti, ma quanto è grande questo dolore che prova? Riguarda solo la morte di Elena? Quando ho letto le scene che ho con Dom, ho pensato: ‘Forse tutto ciò che tocca si rovina’, ed è un altro livello d’interpretazione. Quindi non mi sono concentrata solo sulla sceneggiatura. Stavo anche pensando ai prossimi film, anche se all’epoca non sapevo dell’esistenza della trilogia finale. E ho pensato: ‘Cosa posso aggiungere che possa aprire la strada al futuro?’.

