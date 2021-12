LEGGI ANCHE – Danny DeVito non vede l’ora di vedere il Pinguino di Colin Farrell in The Batman

Ad agosto di quest’anno abbiamo appreso che, lo storico interprete del Pinguino in Batman Returns, aveva scritto una storia breve dedicata all’iconico villain che sarebbe poi apparsa in Gotham City Villains Anniversary #1. Trovate maggiori informazioni in questo nostro articolo

In una recentissima intervista rilasciata a Forbes a margine dell’uscita del fumetto, la leggendaria star ha parlato di questo suo “ritorno in casa DC Comics”. Durante il Botta&Risposta, Danny DeVito ha anche risposto alla prevedibile domanda “Gradiresti tornare nei panni del Pinguino?” nata dalla considerazione relativa alla futura apparizione del Batman di Michael Keaton nel film di Flash diretto da Andy Muschietti e interpretato da Ezra Miller.

Queste le sue parole:

Mi sembra che non sia da escludere il fatto che il Pinguino potrebbe tornare un giorno, ma è una cosa che dipende da Tim, se Tim vorrà dedicarsi o meno alla questione. Mi verrebbe da dire che non possiamo escludere la cosa perché non siamo ancora morti (ride, ndr.). Potremmo dare un prosieguo a quello che abbiamo fatto in passato perché si trattava di un film davvero brillante. Mi hanno concesso un’opportunità per cui sono stato davvero grato quindi vorrei interpretarlo di nuovo? Perché no! Si è trattato di un momento grandioso della mia carriera. E poi c’è sempre un po’ di Oswald in me. Poi c’è Danny. Insomma, non sono un libro chiuso, anzi, sono alquanto aperto!

Vi ricordiamo che l’Uomo Pipistrello si ritroverà ad affrontare il Pinguino, questa volta interpretato da Colin Farrell, in The Batman, il cinecomic diretto da Matt Reeves e interpretato da Robert Pattinson. Qualche giorno fa, la major ha diffuso online una nuova, più particolareggiata sinossi dell’attesissimo progetto. La potete leggere in questo articolo.

