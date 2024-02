Danny Ramirez sta diventando un volto noto al grande pubblico. Dopo aver interpretato il tenente Mickey “Fanboy” Garcia in Top Gun: Maverick, in Captain America 4 riprenderà i panni Joaquin Torres, personaggio apparso nella serie The Falcon and the Winter Soldier. Ospite del Sundance Festival, l’attore ha concesso un’intervista a Variety, dove ha parlato dei suoi prossimi titoli più attesi, a partire proprio dal terzo film della saga con Tom Cruise, annunciato ufficialmente di recente.

Ramirez ha raccontato che la chat di gruppo del cast – opportunamente chiamata con le emoji “up” e “gun” – è stato “tempestata” di domande su cosa sta succedendo con il progetto in fase di sviluppo. “Ovviamente sarebbe fantastico poter fare un terzo film di questa bellissima storia. Ma, come abbiamo imparato con il secondo, deve essere assolutamente giusto“, il suo commento.

L’attore rivela inoltre cosa ha imparato dal lavorare a Maverick:

Ne ho parlato molto con Jay Ellis e Greg Tarzan Davis [membri del cast di Top Gun: Maverick], in particolare, perché una delle più grandi fortune di far parte di circoli elitari con le menti più brillanti dello storytelling è che si è dotati di tutta la conoscenza che questo piccolo gruppo possiede e che si tramanda. Per questo motivo Tom [Cruise] è così accessibile. Se ho un’idea e gliela mando e lui è il primo a mandarmi degli appunti. Avere questo accesso diventa una responsabilità. Il mio prossimo passo come regista è quello di essere in grado di prendere le stesse conoscenze che sto imparando e di poterle trasmettere, perché l’esperienza a volte è tutto. Quindi, Jay, Greg e io abbiamo parlato di quanto siamo stati privilegiati e di come possiamo trasmettere tutte queste pepite d’oro che ci sono state date – che si tratti di Julius Onah [regista di] Captain America, o di Joe Kosinski o Chris McQuarrie [rispettivamente regista e sceneggiatore di Top Gun: Maverick] – perché siamo a contatto con persone dalle menti incredibili.

Ramirez accenna poi a Captain America 4, in arrivo a febbraio 2025, condividendo tutto il suo entusiamo:

Ci sono alcune sequenze fenomenali. Il modo in cui Julius lavora e come struttura e stratifica i suoi personaggi e i suoi film – Luce ne è un esempio fenomenale – come le piccole gemme nascoste che inserisce nella colonna sonora, i diversi elementi del suono, il modo in cui gioca con le lenti. Sono entusiasta dell’intera esperienza, ma in particolare di una sequenza che abbiamo girato, che non ho ancora visto, ma di cui ho sentito parlare molto bene.

Nel film, il suo personaggio diventa ufficialmente il nuovo Falcon e, pensando a quando ha indossato il costume sul set (qui alcune foto), l’attore ricorda:

[Girare] ad Atlanta, in estate, durante una giornata con 90 gradi è difficile. È stato folle. Alla fine ho imparato a seguire le indicazioni [di Anthony Mackie] sulla preparazione del costume, quindi a non fare le maniche doppie su tutto. Ma a tagliarle.

Captain America: New World Order sarà il 4° film della Fase 5. Alla regia Julius Onah su una sceneggiatura scritta dal creatore di Falcon and the Winter Soldier Malcolm Spellman in collaborazione con Dalan Musson. Nel cast, oltre a Anthony Mackie, troviamo Tim Blake Nelson, Harrison Ford, Xosha Roquemore, Carl Lumbly e Shira Haas.

