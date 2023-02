Daredevil: il regista del noto flop con Ben Affleck ricorda il film a vent’anni dall’uscita

Sono già trascorsi vent’anni dall’arrivo nelle sale di Daredevil, il cinecomic prodotto dalla 20Th Century Fox, diretto da Mark Steven Johnson e interpretato da Ben Affleck, Colin Farrell, Jennifer Garner e il compianto Michael Clarke Duncan.

Un film che non viene di certo ricordato per la sua pregevole fattura e che ha portato lo stesso Ben Affleck a dichiarare, durante la promozione stampa di Batman v Superman nel 2016, che lo odiava davvero tanto.

Considerazioni artistiche a parte, il Daredevil di Mark Steven Johnson è comunque diventato una specie di cult, anche se suo malgrado e non per i più “nobili e invidiabili” dei motivi, ragion per cui il filmmaker ha ricordato la sua lavorazione in un’intervista con Yahoo fatta proprio per i 20 anni dalla release.

Johnson racconta, ad esempio, che in corsa per la parte di Matt Murdock / Daredevil c’era anche Edward Norton che, qualche anno dopo, avrebbe interpretato – per una sola volta – Hulk per i Marvel Studios:

Era senza ombra di dubbio uno di quei ruoli per cui ogni attore veniva menzionato come collegato. C’erano in ballo un po’ di persone. Non ricordo se mi sono incontrato con Guy Pearce, ma di sicuro con Edward Norton e un altro paio di attori. Ma alla fine la spuntò Ben perché era un fan del personaggio anche grazie a Kevin Smith. Poi è diventato anche Batman!

Parlando dello sviluppo di Daredevil, il regista ragiona anche sul fatto che, all’epoca, non c’erano così tanti cinecomic da prendere come modello, come riferimento e che le sue principali ispirazioni sono state Il Corvo e Blade:

X-Men è stato il primo cinecomic che ha portato le persone a pensare “Wow, puoi davvero prendere sul serio questi film e fare qualcosa d’interessante”. È stato quel film a cambiare le carte in tavola. ma per il mio, ho preso ispirazione da Il Corvo e Blade, film che amavo tantissimo.

Infine, circa il sequel mai girato, aggiunge:

Sapevo che avrei voluto sviluppare la relazione fra Matt e Karen Page che era interpretata da Ellen Pompeo. Poi ha avuto una carriera televisiva gigantesca! È stato anche il primo film Marvel di Jon Favreau e guarda cosa è riuscito a fare poi. È bello vedere come tutti siano riusciti ad andare oltre quello fatto nel film. Che personalmente mi sono divertito molto a girare è spassoso essere questa curiosa nota a pie’ di pagina nella storia della Marvel.

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

FONTE: Yahoo