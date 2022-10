Darren Aronofsky parla di Batgirl e del suo Batman vietato ai minori mai realizzato

In occasione di un’intervista con Variety per la promozione di The Whale, Brendan Fraser e il regista Darren Aronofksy hanno di Batgirl, il cinecomic DC che la Warner Bros. ha deciso di non distribuire né al cinema né su HBO MAX.

Il regista ha fatto eco alle parole dell’attore, che vi abbiamo riportato in un apposito articolo, definendo il tutto “una delusione per tutti i fan che lo aspettavano“. Ha poi aggiunto: “Sono triste quando i film muoiono“.

Il regista ha una certa esperienza con progetti carichi di potenziale mai decollati. Prima che Christopher Nolan approdasse alla regia di Batman Begins, fu proprio lui il volto collegato alla rinascita cinematografica dell’iconico eroe della DC Comics. Dopo aver diretto Requiem For A Dream, Aronofsky iniziò a lavorare a un riadattamento della seminale opera di Frank Miller Batman: Anno Uno che, però, era finita per sovvertire completamente la figura del Crociato di Gotham:

Fu dopo Batman & Robin, quello di Joel Schumacher. Quel film aveva creato qualche problemino all’epoca alla Warner Bros., perciò proposi loro una storia delle origini di Batman vietata ai minori. Un film di supereroi vietato ai minori era fuori fase di 10-15 anni nell’industria dell’epoca.

Aronofsky lavorò con Miller alla sceneggiatura e la propose alla Warner Bros. Pictures, che però decise di prendere un’altra direzione:

Aveva potenziale, ma era solo una prima stesura. Lo studio non si mostrò interessato. Era una rivisitazione molto diversa dal solito.

I tempi oramai sono cambiati e film come Deadpool e Joker sono vietati ai minori e riscuotono enorme sucesso:

Credo sia fantastico. Continuavo a dire: “Perché non possono esserci cinecomic diversi?”. Ora ci sono, ma allora i tempi non erano maturi.

