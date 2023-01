Ospite del The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, Darren Aronofsky ha rivelato che non aveva visto nessuno dei film di Brendan Fraser, se non La mummia, prima di sceglierlo come protagonista del suo ultimo lavoro, The Whale (LEGGI LA RECENSIONE). Il regista non stava infatti trovando nessuno adatto per la parte finché non ha visto il trailer di un film a cui l’attore aveva un piccolo ruolo. Ecco il suo racconto:

Il motivo per cui ci sono voluti 10 anni [a realizzare The Whale] è che non riuscivo a capire come fare il casting, e poi mi sono imbattuto in un trailer di un film indipendente brasiliano a basso budget in cui Brendan aveva un piccolo ruolo [Journey to the End of the Night, ndr]. Ad essere sincero, non avevo mai visto nessuno dei suoi film, non avevo mai visto George re della giungla..?, Il mio amico scongelato, avevo visto La mummia, ma non così tanto. È stata una specie di lampadina che si è accesa: tentiamo la fortuna. Una volta che sei una star del cinema, sei sempre una star del cinema, e c’è stato un periodo in cui la gente lo amava, non avevo idea di questa “Brenaissance” e della gente che impazziva per lui.

Di seguito il video dell’intervista completa al regista:

The Whale uscirà nei cinema italiani il prossimo 23 febbraio. Nel film, Fraser interpreta Charlie, un professore d’inglese che soffre di grave obesità e tenta di riallacciare i rapporti con la figlia adolescente. Nel cast anche Ty Simpkins, Samantha Morton e Sadie Sink. Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda.

FONTE: Youtube