Dave Bautista vorrebbe entrare a far parte del DC Universe di James Gunn

Nelle prossime ore James Gunn rivelerà i primi progetti del “nuovo” universo condiviso DC prodotti da lui e Peter Safran attraverso i neonati DC Studios: film, serie tv, serie animate, videogiochi e chi più ne ha più ne metta, tutti collegati tra loro in un’unica storyline coerente. Già sappiamo che Gunn sta scrivendo la sceneggiatura di un nuovo film di Superman (incentrato su un Superman più giovane, senza Henry Cavill) e la seconda stagione di Peacemaker, e c’è molta attesa circa gli altri progetti che verranno annunciati.

Una persona in particolare sembra piuttosto impaziente: è Dave Bautista, che in occasione dell’attività stampa di Bussano alla Porta ha espresso particolare interesse nel partecipare a uno di questi progetti. CB.com ha chiesto infatti all’attore se ha parlato con Gunn dell’eventualità di collaborare in un progetto dei DC Studios, e lui ha ammesso di non averlo fatto ufficialmente perché non vuole sembrare “il tipo che si congratula con qualcuno che ha avuto una grande promozione proponendosi astutamente per un ruolo”. Tuttavia, ha confermato di desiderare ardentemente di “entrare a far parte del DC Universe”.

Ovviamente ben sappiamo che i due hanno lavorato assieme alla trilogia di Guardiani della Galassia per i Marvel Studios, e un coinvolgimento di Bautista in qualche nuovo progetto avrebbe anche senso, visto che l’attore sta già lavorando con la Warner Bros. alla saga di Dune (interpreta Glossu Rabban Harkonnen).

Qualche giorno fa Gunn aveva risposto, a chi gli chiedeva di non “riciclare” volti della Marvel per i suoi nuovi progetti, che “ci sono centinaia di ruoli da scritturare. […] Alcuni saranno freschi, altri saranno attori con cui ho lavorato in passato […] La cosa importante è che l’attore sia adatto al ruolo e che sia facile lavorarci”.

