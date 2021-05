è tornato a parlare con USA Today del ruolo di Drax nei film die dell’Universo Cinematografico Marvel.

L’attore ha parlato nello specifico del motivo per cui interpretare Drax non sia per lui soddisfacente al 100%:

Non vedo l’ora di tornare a lavorare con i miei amici, mi piace tanto fare gruppo. Con Drax mi trovo in una posizione strana, perché l’ho interpretato tante volte, quindi ho un po’ il pilota automatico. Amo il personaggio, ma sedermi al trucco è un incubo. Non riesco a spiegare quanto sia orribile, non voglio sembrare uno di quegli attori altezzosi, ma ogni volta è un trauma. Quando sono sul set con i miei amici e dò vita a questo personaggio interagendo con gli altri è sempre un momento felice e bello, solo che dopo tanti anni, forse perché sono invecchiato e sono diventato più sensibile, il trucco è diventato insostenibile. In ogni caso non vedo l’ora di finire il viaggio di Drax.

Rivedremo Dave Bautista nei panni di Drax per l’ultima volta in Guardiani della Galassia Vol. 3.

Vi ricordiamo che durante l’Investor Day della Disney (ECCO TUTTI I DETTAGLI), la divisione cinematografica della Casa delle Idee ha annunciato i vari progetti in cantiere fra cinema e TV. In tema Guardiani della Galassia è stato spiegato che, durante le riprese del terzo film, verrà girato anche uno Speciale di Natale scritto e diretto da James Gunn, che verrà proposto su Disney+ a Natale 2022, ovvero poco prima dell’uscita del film al cinema, prevista per il 5 maggio 2023.

