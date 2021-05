In una recente intervista con Digital Spy per la promozione diè tornato a parlare dello spin-off disu Mantis e Drax.

L’attore ha lasciato intendere che l’idea sia ormai abbandonata:

Ci sono state discussioni per un po’ di tempo su un film con Drax e Mantis, ma solo perché era un’idea partita da James Gunn. Voleva davvero un film con Drax e Mantis, mi ha spiegato tutte le sue idee e le ho trovate geniali. Non ho avuto aggiornamenti dallo studio e non credo siano interessati o comunque non credo riesca a trovare posto nei loro progetti. A parte quello, in termini di obblighi contrattuali, ho solo Guardiani 3, che probabilmente rappresenterà l’ultima apparizione di Drax.

Rivedremo Dave Bautista nei panni di Drax in Guardiani della Galassia Vol. 3.

Vi ricordiamo che durante l’Investor Day della Disney (ECCO TUTTI I DETTAGLI), la divisione cinematografica della Casa delle Idee ha annunciato i vari progetti in cantiere fra cinema e TV. In tema Guardiani della Galassia è stato spiegato che, durante le riprese del terzo film, verrà girato anche uno Speciale di Natale scritto e diretto da James Gunn, che verrà proposto su Disney+ a Natale 2022, ovvero poco prima dell’uscita del film al cinema, prevista per il 5 maggio 2023.

