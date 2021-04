A 10 anni dadirigerà un altro film conquest’estate.

Già sappiamo da diverso tempo che il regista stava lavorando a due film e a una serie, qualche mese fa Mortensen ha parlato di un nuovo progetto in cantiere e oggi grazie a KFTV scopriamo che le riprese si terranno in estate in Grecia.

La produzione girerà nel corso di 30 giorni tra il 2 agosto e il 10 settembre in generale ad Atene e dintorni. Il titolo? A quanto pare, Crimes of the Future, lo stesso del film diretto nel 1970 dal regista.

“Abbiamo qualcosa in mente, sì” aveva confermato Viggo Mortensen a GQ qualche mese fa. “È una cosa che ha scritto molto tempo fa e che non è riuscito a fare. Adesso l’ha rifinita e vuole girarla. Direi, senza svelare nulla, che tornerà un po’ alle sue origini“.

Sulla possibilità che sia un “body horror”, Mortensen ha risposto: “Sì, è molto interessante. Sarà quasi come uno strano noir. Bello e inquietante. Sin dalle sue origini, però, Cronenberg è migliorato tantissimo ovviamente quanto a tecnica e sicurezza come regista“.

Cosa ne pensate? Impazienti di vedere il nuovo film di David Cronenberg con Viggo Mortensen?