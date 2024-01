Durante una recente intervista con Screenrant, David Dastmalchian ha riflettuto sul rapporto con Christopher Nolan iniziato con il Cavaliere Oscuro tanti anni fa e proseguito con Oppenheimer, arrivato al cinema l’anno scorso.

“È surreale, mi riporta al mio amore per i fumetti e alla mia gratitudine, alla mia sconfinata gratitudine per la vita che vivo in quanto attore e creatore, perché i fumetti e il cinema sono sempre stati dei miei grandi amori. È assurdo pensare che il mio primo film di spicco sia stato uno dei più grandi film di supereroi di tutti i tempo” ha spiegato l’attore.

Ha poi aggiunto:

Il Cavaliere Oscuro di Christopher Nolan e il fatto che mi abbia scelto per quel film sono cose che mi hanno cambiato la vita, e mi hanno dato occasione di diventare un attore come non credevo possibile neanche nei sogni. Adesso, 15 anni dopo, ho avuto l’occasione di far parte di una gloriosa opera cinematografica. Far parte di un altro progetto con lui è stato un sogno.

