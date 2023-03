David Dastmalchian è felice che lo sceneggiatore di Ant-Man 3 stia scrivendo anche Avengers: The Kang Dinasty

Ant-Man and the Wasp: Quantumania

David Dastmalchian ha lodato il lavoro svolto da Jeff Loveness per Ant-Man and the Wasp: Quantumania dicendosi felice dell’ingaggio dello sceneggiatore anche per Avengers: The Kang Dinasty.

In un’intervista con The Direct, Dastmalchian ha spiegato:

La trovo una scelta così brillante portarlo a bordo della creazione di questo mondo e di queste storie, innanzitutto perché ha scritto e capisce i fumetti più di qualunque altro sceneggiatore in circolazione. Voglio dire, è in trincea da così tanto tempo. E poi è così intelligente, riesce a vedere tutti i pezzi dell’ingranaggio allo stesso tempo, il suo cervello è così affascinante.

Ha poi aggiunto:

Ha quella che definirei una mente meravigliosa, è un uomo così dolce e amorevole, oltre che molto divertente, ma il suo cervello è pazzesco… se non scrivesse film, forse sarebbe un inventore, magari di cose legate all’energia atomica. E oltre a questo ha un amore profondo e tanta passione per i personaggi quando ne parla. La sua passione è proprio come quella di Petyon [Reed, il regista] ed è per questo che sono così tanto in sintonia. È come parlare a dei dodicenni.

Avengers: The Kang Dynasty uscirà il 2 maggio 2025, Avengers: Secret Wars il 1 maggio 2026.

