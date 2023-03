Nel corso degli anni, David Dastmalchian ha preso parte a due diversi film dell’universo DC: Il cavaliere oscuro, come uno degli scagnozzi di Joker e, più recentemente, The Suicide Squad, come Polka-Dot Man.

Intervistato da CB, l’attore ha parlato della teoria sul multiverso che unirebbe questi due titoli:

C’è una teoria proprio lì. C’è un intero multiverso. Voglio dire, forse dovrò fare quel film da solo… Sarà come se fosse mio, lo girerò con il mio iPhone [ride]. Non mi interessa se qualcuno lo guarderà. I miei figli lo adorano. La prima volta che ho recitato in un film sono stato nell’esercito con Joker e ho fatto parte di un film [Il cavaliere oscuro] che ha cambiato il modo di pensare al cinema e ai cinecomic fino a tutti i film di Ant-Man. Aver preso parte a The Suicide Squad di James Gunn, alle diverse iterazioni televisive dei fumetti che ho avuto modo di portare in vita, è un dono.

Vi ricordiamo che recentemente abbiamo visto Dastmalchian in Ant-Man and the Wasp: Quantumania come voce di Veb, creatura del regno quantico, e in Lo strangolatore di Boston, film disponibile su Disney+ sugli omicidi avvenuti negli anni ’60 nella città degli Stati Uniti.

FONTE: CB

