Sono state annunciate le candidature alla 69 esima edizione dei David di Donatello, il premio assegnato dall’Accademia del Cinema Italiano ai film più rappresentativi dell’industria cinematografica nel 2023. Tutte queste pellicole sono uscite in sala e ora sono (praticamente tutte) disponibili per la visione in varie forme: streaming, download digitale, noleggio.

Ecco quindi dove potete vedere i vari candidati ai David di Donatello 2024 – vi invitiamo a segnalarci eventuali correzioni o aggiunte!

Candidato a 19 David, C’è ancora domani è disponibile in streaming su Netflix e NOW dal 31 marzo.

Candidato a 15 David, Io capitano è disponibile in streaming su NOW e a noleggio e acquisto sulle principali piattaforme digitali.

Candidato a 13 David, La chimera è disponibile a noleggio e acquisto sulle principali piattaforme digitali.

Candidato a 11 David, Rapito è disponibile in streaming su NOW e a noleggio e acquisto sulle principali piattaforme digitali.

Candidato a 10 David, Comandante è disponibile in streaming su Paramount+.

Candidato a 7 David, Il sol dell’avvenire è disponibile in streaming su NOW e a noleggio e acquisto sulle principali piattaforme digitali.

Candidato a 5 David, Adagio è disponibile a noleggio e acquisto sulle principali piattaforme digitali.

Candidato a 5 David, Palazzina LAF è disponibile a noleggio e acquisto sulle principali piattaforme digitali.

Candidato a 4 David, L’ultima notte di amore è disponibile in streaming su Prime Video e NOW e a noleggio e acquisto sulle principali piattaforme digitali.

Candidato a 2 David, Disco Boy è disponibile in streaming su TimVision e a noleggio e acquisto sulle principali piattaforme digitali.

Candidato a 2 David, Felicità è disponibile in streaming su NOW e a noleggio e acquisto sulle principali piattaforme digitali.

Candidato a 2 David, Mixed By Erry è disponibile in streaming su Netflix e a noleggio e acquisto sulle principali piattaforme digitali.

Stranizza d’amuri

Candidato a 2 David, Stranizza d’amuri è disponibile in streaming su NOW e a noleggio e acquisto sulle principali piattaforme digitali.

Candidato a 1 David, Cento Domeniche è disponibile in streaming su NOW e a noleggio e acquisto sulle principali piattaforme digitali.

Candidato a 1 David, Come pecore in mezzo ai lupi è disponibile in streaming su Netflix.

Candidato a 1 David, Denti da squalo è disponibile in streaming su Prime Video.

Candidato a 1 David, Il più bel secolo della mia vita è disponibile in streaming su Prime Video.

Candidato a 1 David, L’ultima volta che siamo stati bambini è disponibile in streaming su Prime Video e a noleggio e acquisto sulle principali piattaforme digitali.

Candidato a 1 David, Le vele scarlatte è disponibile a noleggio e acquisto sulle principali piattaforme digitali.

Candidato a 1 David, Lubo è disponibile a noleggio e acquisto sulle principali piattaforme digitali.

Misericordia

Candidato a 1 David, Misericordia è disponibile a noleggio e acquisto su Amazon.

Classifiche consigliate