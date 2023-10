Uscito nel 2022 Halloween Ends di David Gordon Green ha diviso il pubblico. Il film è il tredicesimo del franchise e il terzo della nuova trilogia iniziata dal regista. Green ha deciso in questo episodio di mettere da parte il punto di vista di Laurie Strode (Jamie Lee Curtis) per dare spazio a un nuovo personaggio, un ragazzino di nome Corey Cunningham. La scelta ha creato molte reazioni negative.

Parlando nel podcast Happy Sad and Confused David Gordon Green ha difeso la sua decisione.

Ecco cosa ha detto:

Halloween 3 è stato molto divisivo. Le persone possono provare quello che desiderano. Ero molto emozionato nel raccontare quella storia. Dovevo farlo. Ha avuto le sue sfide ma… Se sei a tuo agio come artista allora va bene. Il mio primo film è stato accolto molto bene dalla critica, non potevo chiedere un inizio migliore, ma è stato rigettato dal Sundance e ha fatto davvero pochi soldi ma poi ha avuto una nuova vita quando è stato scelto dalla Criterion Collection… Quindi l’unica cosa che puoi fare, per cui vale la pena esporsi e rendersi vulnerabili, è essere fedele a te stesso. Sono fortunato ad avere un gruppo di collaboratori che resta al mio fianco nella buona e nella cattiva sorte. Quel circolo di fiducia è l’unica cosa che è davvero importante per me.