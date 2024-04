David Leitch (John Wick) ha avuto modo di lavorare con Aaron Taylor-Johnson in Bullet Train e anche in The Fall Guy di prossima uscita.

Intervistato da CinemaBlend il regista ha commentato le voci su un possibile ingaggio di Taylor-Johnson come nuovo James Bond, rivelando che sarebbe disposto a lavorare ancora con l’attore per un film di 007:

Sarebbe un fantastico James Bond. Per la cronaca, non sono mai riuscito a fare abbastanza action con Aaron, il che è pazzesco. Abbiamo fatto Bullet Train e ora The Fall Guy. Vorrei davvero fare un film d’azione con lui, perché è un atleta incredibile. Aaron è fantastico. Fantastico. Quindi, forse presto avremo questa opportunità e io potrò dirigere Bond.

