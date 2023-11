Il regista David Leitch (Atomica bionda, John Wick) è tornato a parlare di un tema a lui molto caro, ovvero gli stunt.

Intervistato da Empire in vista dell’uscita del suo ultimo film, The Fall Guy (ambientato proprio nel mondo degli stunt), il regista ha espresso la sua insoddisfazione nei confronti dell’Academy che si rifiuta ancora di creare una categoria per premiare il lavoro degli stuntman:

Trovo scoraggiante che per tutta la mia carriera la comunità degli stunt abbia fatto pressioni sull’Academy affinché li riconoscesse come un reparto importante per un film al pari di tutti gli altri. È davvero scoraggiante quando tutti festeggiano la notte degli Oscar… Poi ci si ritrova alle stesse riunioni [con gli scenografi e i costumisti] perché anche tu sei un capo reparto. Mi fa impazzire il fatto che la percezione sia che [i coordinatori degli stunt] non siano contemplati.

Ecco la trama del film:

È uno stuntman e, come tutti nella comunità degli stuntman, viene fatto esplodere, colpito con armi da fuoco, schiantato, lanciato attraverso le finestre e fatto cadere dalle altezze più elevate, tutto per il nostro intrattenimento. E ora, dopo un incidente che ha quasi messo fine alla sua carriera, questo eroe della classe operaia deve rintracciare una star del cinema scomparsa, risolvere una cospirazione e cercare di riconquistare l’amore della sua vita mentre continua a svolgere il suo lavoro quotidiano. Cosa potrebbe andare per il verso giusto? Colt Seavers (Gosling) è uno stuntman segnato dalle battaglie che, avendo lasciato il mestiere un anno prima per concentrarsi sia sulla sua salute fisica che mentale, viene richiamato in servizio quando la star di un film di studio dal mega-budget — diretto dalla sua ex, Jody Moreno, interpretata dalla vincitrice del Golden Globe Emily Blunt — scompare. Mentre la spietata produttrice del film (vincitrice dell’Emmy Hannah Waddingham) manovra per tenere segreta la scomparsa della star Tom Ryder (vincitore del Golden Globe Aaron Taylor-Johnson) sia allo studio che ai media, Colt esegue le acrobazie più spettacolari del film cercando (con successo limitato) di ritornare nelle grazie di Jody. Ma mentre il mistero attorno alla star scomparsa si infittisce, Colt si ritroverà intrappolato in un sinistro complotto criminale che lo spingerà al limite di una caduta più pericolosa di qualsiasi acrobazia.

FONTE: Empire (via SlashFilm)

Oscar 2023: link utili

Classifiche consigliate