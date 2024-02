Aggiungete il celebre conduttore americano David Letterman tra i fan di Taylor Swift. E non solo, anche tra i sostenitori della relazione della cantante con il giocatore di football dei Kansas City Chiefs Travis Kelce.

Ecco cosa ha detto Letterman in una sua storia Instagram:

Taylor Swift, non credo che nella storia dello spettacolo, che nella storia della cultura popolare, abbiamo mai assistito a qualcosa del genere. Viviamo in un mondo in cui tutto ciò che sentiamo è assurdità e bruttezza, e l’assurdità non può essere più assurda e la bruttezza.. Speriamo che non possa diventare più brutta, ma è ciò che sentiamo. È tutto ciò che sentiamo. Quindi ora, ecco Taylor Swift, che è una luminosa e brillante luce di bontà nel mondo.