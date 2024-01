Sarà David O. Russell a dirigere il biopic di Linda Rondstadt basato sulle memorie della cantante pubblicate nel 2013 e intitolate Simple Dreams.

Il regista torna quindi dietro la macchina da presa dopo il flop di Amsterdam, uscito nel 2022. Nella sua carriera è stato candidato all’Oscar per film come American Hustle (2013), Il lato positivo (2012) e The Fighter (2010).

A interpretare la Ronstadt sul grande schermo sarà Selena Gomez (Only Murders in the Building). La produzione è affidata a James Keach e a John Boylan, storico manager della cantante. La pre-produzione è in corso, e le riprese inizieranno prossimamente.

Cantante di musica rock, country e latina, Ronstadt ha registrato 29 album e ha vinto 11 Grammy. Nel 2011 ha annunciato il ritiro dopo aver ricevuto una diagnosi di Paralisi sopranucleare progressiva.

Fonte: Variety

