Durante il New York Times Dealbook Summit tenutosi nella giornata di ieri a New YorK, David Zaslav ha parlato delle controverse decisioni di archiviare pellicole della Warner Bros. pronte a uscire come Batgirl e Coyote vs. Acme.

“Abbiamo deciso che dovevamo avere coraggio” ha spiegato l’amministratore delegato dello studio. “La domanda che ci siamo posti è stata: dovremmo portare certi film al cinema e spendere altri 30-40 milioni di dollari per promuoverli? Quando penso alla salute della nostra compagnia oggi, mi rendo conto che quelle decisioni andavano prese. C’è voluto vero coraggio“.

Ha poi aggiunto:

Ci siamo chiesti: quali contenuti ci aiutano a vincere? Quelli che non rispondevano a questo requisito sono stati oggetto di una decisione strategica. È stato difficile, è stato doloroso, ma è stata la decisione giusta per la compagnia ed è stato necessario.

