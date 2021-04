Secondo quanto riportato da Deadline Dave Franco, Natasha Liu Bordizzo, Oliver Masucci, Steve Howey e C.S. Lee affiancheranno prossimamente Jamie Foxx in Day Shift, nuovo film targato Netflix.

J.J. Perry, noto per il suo lavoro di regista di seconda unità e coordinatore degli stunt per film come Fast & Furious 8, Bloodshot e i film di John Wick, debutterà qui alla regia.

Come annunciato dal colosso dello streaming:

Nel film Foxx interpreterà un padre che lavora sodo che vuole solo il meglio per la sua figlia di 8 anni fin troppo sveglia per la sua età. Il suo lavoro di addetto alle pulizia di una piscina mondana è solo una faccia per la sua prima fonte di reddito: dare la caccia e uccidere i vampiri.

Tyler Tice ha scritto la sceneggiatura che poi è stata revisionata da Shay Hatten.

Chad Stahelski e Jason Spitz produrranno il film attraverso la 87Eleven Entertainment insieme e Shaun Redick e a Yvette Yates Redick della Impossible Dream Entertainment. Foxx e Datari Turner saranno invece i produttori esecutivi insieme a Peter Baxter.

Cosa ne pensate di questo nuovo progetto targato Netflix? Diteci la vostra nei commenti qua sotto!