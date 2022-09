Il DC FanDome 2022 è cancellato, Warner punta agli eventi in presenza

Un’altra eredità della gestione di WarnerMedia pre-fusione con Discovery, il DC FanDome, viene messa nel cassetto dei ricordi dalla nuova dirigenza del gruppo.

L’edizione 2022 dell’evento virtuale inaugurato nel 2020 tramite il quale la Warner Bros ha presentato tutti i vari progetti collegati al brand DC Comics – manifestazione poi ripetuta anche nel 2021 – è stata difatti cancellata.

Il motivo, come segnala Deadline riportando le parole di un portavoce della compagnia, è molto semplice: si torna a puntare sugli eventi in presenza.

Con il ritorno degli eventi in presenza, Warner Bros. Discovery è emozionata al pensiero di poter interagire dal vivo con i suoi numerosi fan nelle varie convention in tutto il mondo e, per questa ragione, non abbiamo in programma un DC FanDome 2022.