DC Studios: alcuni dirigenti Warner sarebbero infastiditi dalla schiettezza di James Gunn e Peter Safran

Qualche giorno fa, James Gunn ha annunciato i primi progetti che verranno realizzati dai DC Studios (ECCO TUTTI I DETTAGLI), la nuova divisione cinefumettistica della Waarner supervisionata dal poc’anzi citato Gunn e da Peter Safran, produttore della saga di The Conjuring, ma anche di Aquaman e Shazam!

A margine della cosa, i due hanno rilasciato svariate dichiarazioni alla stampa in cui hanno espresso in modo molto diretto il loro scetticismo per come sono state gestite in precedenza gli affari riguardanti il mondo DC Comics sia al cinema che in televisione, hanno definito “non distribuibile” Batgirl e hanno anche spiegato che, secondo loro, Henry Cavill è stato “preso in giro da molte persone, inclusi gli ex dirigenti di questa compagnia”.

In un report pubblicato qualche giorno fa dall’Hollywood Reporter nella rubrica Heat Vision, dedicata al cinema pop, viene segnalato che tutta questa onestà, questa diretta franchezza avrebbe infastidito alcuni dirigenti dello studio:

Gunn e Safran sono andati a ruota libera con il flusso dei loro pensieri su ogni cosa riguardante i DC Studios, da Henry Cavill preso in giro dagli ex-dirigenti, al regime precedente della DC definito come incasinato fino ad arrivare a Batgirl etichettato come “non distribuibile”. Alcuni loro commenti mancavano di tatto (il “regime precedente” era composto da gente che è tutt’ora a capo della Warner) e un po’ di gente si è infastidita della cosa da quello che mi è stato riferito.

FONTE: Hollywood Reporter