DC Studios: il fumettista Tom King loda l’operato di James Gunn

In occasione della presentazione dedicata al rilancio del DC Universe, come abbiamo visto, James Gunn ha svelato i nomi degli sceneggiatori al lavoro su film e serie televisive. Tra questi figura anche il fumettista Tom King, che in occasione di un’intervista con Word Balloon ha lodato l’operato del regista.

“Guarda, James Gunn è un vero nerd che legge e ama i fumetti, li ama da quando è bambino e ha veramente a cuore il DC Universe” ha commentato King.

Ha poi aggiunto: