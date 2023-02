DC Studios: James Gunn smentisce le voci su George Clooney e preannuncia un “nuovo attore” per Batman

Come noto, The Bold and the Brave sarà il primo film su Batman e la sua “bat-famiglia” nel nuovo DC Universe capitano da James Gunn e Peter Safran. La pellicola presenterà il nuovo Uomo Pipistrello, ma anche Robin, che tornerà al cinema per la prima volta dal 1997.

Nelle ultime ore si sono diffuse delle voci sul Batman in questione, che sono state prontamente smentite dal regista.

Stando alle voci circolate online, infatti, George Clooney sarebbe tornato a interpretare il vigilante mascherato.

“Assolutamente no” ha commentato Gunn.

Absolutely not. — James Gunn (@JamesGunn) February 11, 2023

Ha poi chiarito che si tratterà di un nuovo attore:

New actor. — James Gunn (@JamesGunn) February 11, 2023

Stando a quanto annunciato, The Bold and the Brave sarà una “strana storia padre-figlio su loro due”, e sarà basato sulla serie di Grant Morrison, “che ha avuto una grandissima influenza sul DCU” come sottolineato da James Gunn.