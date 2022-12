DC Studios: James Mangold e Andy Muschietti pronti a essere coinvolti in nuovi progetti

Deadline ha aggiunto ulteriori dettagli al terremoto in casa DC Studios dopo le notizie delle ultime ore partite dall’Hollywood Reporter.

Un passaggio del lungo articolo del giornale si concentra sui “rapporti” tra la nuova dirigenza e i suoi attori, che per il momento non sarebbe stati informati dei piani futuri, anche perché come già precisato da James Gunn niente è ancora deciso. Si respira però aria di tensione, anche alla luce delle voci che i volti più grandi dell’Universo DC potrebbero essere sostituiti.

Voci che una fonte di Deadline ritiene fuori luogo:

Questi franchise fanno già un mucchio di soldi… perché fermarli? Come fa uno studio già così tanto indebitato a permettersi di ripartire da zero? Ci sono già le sceneggiature e i programmi di riprese degli attori con cui fare i conti.

Dall’altro lato, sottolinea l’articolo, ci sono già dei registi “in fila” per instaurare rapporti solidi con James Gunn e Peter Safran.

I registi di Batgirl hanno già chiarito di avere tutte le intenzioni di non chiudersi alla DC (a una condizione), mentre a quanto pare Andy Muschietti – dopo The Flash – e James Mangold, regista dell’ultimo Indiana Jones, vorrebbero essere coinvolti nei piani futuri dello studio.

