DC Studios, Noah Centineo parla della nuova dirigenza: “Sono davvero elettrizzato”

In occasione di un’intervista con l’Hollywood Reporter, Noah Centineo ha parlato di Black Adam e dei DC Studios, ora guidati da Peter Safran e James Gunn.

L’attore ha parlato con grande emozione delle riprese del film con Dwayne Johnson, definendola un’esperienza straordinaria.

È poi stato invitato a commentare l’uscita di scena di Henry Cavill dal ruolo di Superman:

Sinceramente non sta a me commentare la cosa, non so quali siano i loro piani, ma sono così curioso di scoprire cosa faranno con il mondo DC. Per quanto mi riguarda sono davvero elettrizzato di scoprire la visione di Peter Safran e James Gunn per la DC. Quei ragazzi sanno bene quello che fanno.