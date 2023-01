DC Studios: i registi di Batgirl tornano a ribadire il loro interesse a lavorare ancora con la Warner Bros.

A dispetto del destino riservato al loro Batgirl, Adil El Arbi e Bilall Fallah sarebbero ancora disposti a tornare a lavorare con la Warner Bros. a un progetto DC.

Durante la partecipazione al Red Sea Film Festival a dicembre, i due hanno parlato della possibilità che sul loro cammino prima o poi si manifesti un’altra occasione:

Siamo fan della DC, e se avremo l’occasione in futuro di fare qualcosa in quell’universo, non rifiuteremo. Insomma, l’unica condizione è che il film esca.