DC Studios: Zachary Levi invita i fan a dare a James Gunn e Peter Safran il “tempo per fare qualcosa di speciale”

In occasione di una diretta su Instagram, Zachary Levi è accorso in difesa dei nuovi capi dei DC Studios, Peter Safran e James Gunn.

L’attore ha invitato i fan a pazientare e a non credere a tutto ciò che si legge in rete:

Non avete alcuna idea delle motivazioni dietro tutte le decisioni in corso. Tutte le congetture, le voci, il dramma, le sciocchezze e tutto ciò che circola su Instagram e Twitter è ridicolo. Incredibilmente ridicolo. Direi quindi: siate pazienti, e date loro il tempo di provare a fare davvero qualcosa di speciale. È una cosa che la DC merita di avere, una cosa che [Zack] Snyder ha provato a fare e che alla fine non si è materializzata.

Ha poi aggiunto che “non stanno prendendo decisioni solo perché gli piace o non gli piace qualcuno. Stanno prendendo decisioni in base a ciò che è meglio per la Warner Bros., la DC, l’intero studio e per rendere felici il maggior numero di persone possibile“.

Quanto alla sua posizione ha spiegato: