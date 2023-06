Attenzione: l'articolo contiene spoiler

In attesa di capire cosa accadrà con lo sciopero degli attori, stanno proseguendo in Inghilterra le riprese di Deadpool 3, il film di Shawn Levy con Ryan Reynolds nei panni del Mercenario Chiacchierone e Hugh Jackman in quelli di Wolverine.

E stando a un report arrivato online, sul set del cinecomic è stato avvistato anche Ben Affleck. Al momento non è ancora chiaro il motivo della presenza dell’attore, o meglio, non si sa ancora se la sua presenza sia dovuta a una eventuale apparizione del suo Daredevil. A quanto pare in Deadpool 3 potrebbero infatti fare capolino svariati X-Men – ma anche alcuni esponenti dei Fantastici 4 – dei giorni in cui la 20Th Century Fox non era della Disney, da cui la supposizione che Ben Affleck sia sul set per un cammeo del suo Daredevil. Ma, al momento, si tratta solo d’indiscrezioni.

Deadpool 3, il primo cinecomic del Mercenario Chiacchierone prodotto dai Marvel Studios, uscirà il 3 maggio del 2024 al cinema.

Nel cast non solo Ryan Reynolds e Hugh Jackman, ma anche altri ritorni come Morena Baccarin (Vanessa), Stefan Kapicic (Colosso), Karan Sonie (Dopinder), Rob Delaney (Peter) e Leslie Uggams (Blind Al) e le nuove reclute Emma Corrin e Matthew Macfadyen.

