Deadpool 3: David Leitch spiega perché non tornerà a dirigere il film per i Marvel Studios

Dopo Deadpool 2, non sarà David Leitch a dirigere di Deadpool 3, terza pellicola sul Mercenario Chiacchierone che sarà prodotta dai Marvel Studios, ma Shawn Levy.

Interrogato sui motivi che l’hanno allontanato dal progetto, il regista ha spiegato ad Uproxx:

Probabilmente dipende sia dai miei impegni che da altre circostanze. Amo quei mondi, sono tutti preziosi per me. Ho iniziato con John Wick e Chad [Stahelski] è rimasto a lavorare a quella saga in maniera impeccabile. Amo Deadpool e anche Atomica bionda, vorrei tanto tornare a lavorarci, tornare in quei mondi, ma le cose sono andate così e il destino mi ha condotto a questo, a nuove occasioni che trovo splendide. A breve mi metterò al lavoro su The Fall Guy con [Ryan] Gosling, siamo in pre-produzione. Comunque guarda, abbiamo effettivamente parlato di Deadpool 3, ma… avevo delle scadenze, ma non è stata tanto una questione di scelte. Era cosa nota che l’agenda fosse piena, e la Marvel ha un calendario da rispettare.

Deadpool 3 con Ryan Reynolds verrà diretto da Shawn Levy in quella che si configurerà come la terza collaborazione fra il regista e la star canadese dopo Free Guy e The Adam Project.

