Durante la produzione, e oltre, dei primi film di Deadpool abbiamo sentito svariate dichiarazioni provenienti dalla bocca (o dalla tastiera) di Rob Liefeld, ovvero il creatore del Mercenario Chiacchierone.

Questo, tuttavia, non accadrà per quanto riguarda il terzo film del franchise. Lo stesso Liefeld al Comic-Con ha rivelato di aver ricevuto “la chiamata” dalla Disney” e quindi di non poter assolutamente parlare del progetto:

Non posso dire nulla su questo film, come ho promesso alla Marvel e alla Disney. Ho ricevuto la chiamata, quindi eccomi qui a non dire niente. Non dirò niente. Ha provato, ma non posso dire niente. Non c’è niente da dire.

Deadpool 3, il primo cinecomic del Mercenario Chiacchierone prodotto dai Marvel Studios, uscirà il 3 maggio del 2024 al cinema.

Nel cast non solo Ryan Reynolds e Hugh Jackman, ma anche altri ritorni come Morena Baccarin (Vanessa), Stefan Kapicic (Colosso), Rob Delaney (Peter) e Leslie Uggams (Blind Al) e le nuove reclute Emma Corrin e Matthew Macfadyen.

Trovate tutte le informazioni su Deadpool 3 nella nostra scheda del film!

FONTE: ComicBook.com

Approfondimenti sui Marvel Studios

Classifiche consigliate