Per il numero di settembre, Empire ha intervistato Emma Corrin, star di The Crown, che prossimamente vedremo in Deadpool 3.

“Provo un’immensa emozione all’idea di interpretare un personaggio cattivo” ha spiegato sul terzo cinecomic dedicato al Mercenario chiacchierone, questa volta ambientato nell’universo dei Marvel Studios. “Non l’ho mai fatto prima ed era un sassolino che volevo togliermi dalla scarpa“.

Ha poi spiegato di non essere fan dell’universo Marvel in generale: “Ho visto Spider-Man e Black Panther, ma ho fatto subito presente che avrebbero dovuto spiegarmi tutto. È un mondo così intricato, è da uscire fuori di testa. Il linguaggio, le easter egg, questa persona che è legata a quella persona che ha fatto quella cosa, questa persona è tornata, quella è morta…è fantastico“.

Ha poi aggiunto: “Capisco davvero perché significhi tanto per così tante persone. È un fenomeno ed è una fortuna poterne fare parte. Specialmente far parte di Deadpool, perché adoro il fatto che sia così autocosciente e critico dei meccanismi interni“.

Deadpool 3, il primo cinecomic del Mercenario Chiacchierone prodotto dai Marvel Studios, uscirà il 3 maggio del 2024 al cinema.

Nel cast non solo Ryan Reynolds e Hugh Jackman, ma anche altri ritorni come Morena Baccarin (Vanessa), Stefan Kapicic (Colosso), Rob Delaney (Peter) e Leslie Uggams (Blind Al) e le nuove reclute Emma Corrin e Matthew Macfadyen.

