Come da tradizione Fandango, la nota piattaforma americana per la prevendita di biglietti cinematografici, ha reso noti i risultati del sondaggio relativo alle pellicole più attese del nuovo anno è a quanto pare sono tre i film per i quali – al momento – c’è maggiore entusiasmo da parte del pubblico di appassionati: il primo è Deadpool 3.

Il sondaggio ha riguardato oltre ottomila acquirenti abituali di biglietti cinematografici sulla piattaforma, e dalle statistiche è emerso che l’88% vedrà più di un film in sala nel 2024, l’81% è più entusiasta dei film del 2024 di quanto lo era dei film del 2023, e l’80% ritiene che l’esperienza cinematografica non possa essere riprodotta a casa.

Tra le interpretazioni inedite più attese troviamo, sopra a tutte, quella di Lady Gaga come Harley Quinn in Joker: Folie à Deux, seguita da Jenna Ortega in Beetlejuice 2. Suscita particolare curiosità anche quella di Ariana Grande come Glinda in Wicked.

Da notare come Beetlejuice 2 rientri in molte categorie, non avendo un genere ben definito.

Un anno fa, i film più attesi erano Guardiani della Galassia Vol. 3, Spider-Man: Across the Spider-Verse e Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Barbie e Oppenheimer, che poi hanno catalizzato l’attenzione per mesi interi, non comparivano nemmeno nella classifica…

I film più attesi del 2024

Deadpool 3 Beetlejuice 2 Ghostbusters: Frozen Empire Dune: Part Two Venom 3 Despicable Me 4 Inside Out 2 Lord of the Rings: The War of Rohirrim Gladiator 2 A Quiet Place: Day One

Le nuove interpretazioni più attese

Lady Gaga come Harley Quinn in Joker: Folie à Deux Jenna Ortega in Beetlejuice 2 Ariana Grande come Glinda in Wicked Part 1 Chris Pratt come Garfield’ in the new Garfield Movie Pedro Pascal in Gladiator 2

Gli eroi più attesi

Hugh Jackman come Wolverine in Deadpool 3 Ryan Reynolds come Wade Wilson in Deadpool 3 Steve Carell come Gru in Despicable Me 4 Tom Hardy come Eddie Brock in Venom 3 Jack Black come Po in Kung Fu Panda 4

I villain più attesi

Michael Keaton as Beetlejuice in Beetlejuice 2 Lady Gaga as Harley Quinn in Joker: Folie à Deux Joaquin Phoenix as Arthur Fleck in Joker: Folie à Deux The Aliens from A Quiet Place: Day One Austin Butler as Feyd-Rautha in Dune: Part Two

I film d’azione/avventura (non supereroistico) più attesi

Ghostbusters: Frozen Empire Dune: Part Two Lord of the Rings: The War of Rohirrim Gladiator 2 A Quiet Place: Day One

I film per famiglie più attesi

Despicable Me 4 Inside Out 2 Kung Fu Panda 4 Mufasa: The Lion King Garfield

Le commedie più attese

Beetlejuice 2 Ghostbusters: Frozen Empire Bad Boys 4 Mean Girls Wicked Part 1

I film di supereroi più attesi

Deadpool 3 Venom 3 Joker: Folie à Deux Transformers One Godzilla x Kong: The New Empire

I film horror/thriller più attesi

Beetlejuice 2 Alien: Romulus Nosferatu Twisters The Watchers

Fonte: Fandango

