È di poche ore fa la notizia che che lo sciopero degli attori, dopo ben 118 giorni, è finalmente finito e che il tanto agognato accordo tra SAG-AFTRA, il sindacato degli attori, e la Alliance of Motion Picture and Television Producers è stato raggiunto.

Con la fine della protesta, le major non se ne staranno con le mani in mano, specialmente con delle date d’uscita da rispettare.

Deadline ci offre una ricapitolazione di tutti i film pronti a ripartire a breve e cita Deadpool 3 (finito al 50%), Il gladiatore 2, le cui riprese ripartiranno in Europa, e Beetlejuice 2, a cui mancano solamente due giorni di produzione. All’immediato appello risponderanno anche Venom 3 (in arrivo a novembre 2024), Juror No. 2 di Clint Eastwood, It Ends With Us con Blake Lively e il film sulla F1 con Brad Pitt.

Con Deadpool 3 ancora in fase di lavorazione e Captain America: Brave New World sostanzialmente pronto (ma senza considerare eventuali riprese aggiuntive), le voci indicano che le date di uscita di maggio e luglio dei film potrebbero scambiarsi.

Tra i film che saranno invece girati nel 2024 citiamo Tron: Ares, il film Disney bloccato dallo sciopero al primo giorno di riprese e altri film Warner Bros. che erano già stati programmati per il 2024, come Superman: Legacy (in produzione a marzo), Mortal Kombat 2 e Minecraft.

Sciopero degli attori: gli ultimi aggiornamenti

