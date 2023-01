Deadpool 3: Hugh Jackman deve seguire una dieta da 6000 calorie per tornare nei panni di Wolverine

Hugh Jackman è tornato a parlare della preparazione necessaria a tornare nei panni di Wolverine in Deadpool 3, la pellicola diretta da Shawn Levy in cui reciterà di fianco a Ryan Reynolds.

Ospite del talk show di Stephen Colbert, Hugh Jackman ha spiegato di dover seguire una dieta da quasi 6000 calorie al giorno.

È una dieta da 6000 calorie. Circa 6000 calorie al giorno. Credo che al momento – sto ancora lavorando sulla cosa – sono arrivato a 4000, 5000 calorie quotidiane. Indossavo un cardiofrequenzimetro quando recitavo nei panni di Harold Hill (il protagonista del musical The Music Man, ndr.). Dovevo sapere quante calorie bruciavo durante le varie repliche dello show perché dovevo lavorare su quell’aspetto visto che sto cercando di mettere su massa. In ogni replica bruciavo 1500 calorie, otto volte alla settimana. La mia allenatrice mi diceva: devi mangiare!

Poi circa il titolo di Deadpool 3, Hugh Jackman spiega ironicamente che “Preferiamo chiamarlo Wolverine 10” (dieci sono le volte di Hugh Jackman nei panni dell’iconico mutante della Marvel, ndr.).

In aggiunta alla dieta ipercalorica, Hugh Jackman ha in programma, in vista dell’inizio delle riprese di Deadpool 3, almeno sei mesi di allenamenti per riacquistare la massa adeguata al suo personaggio. Di recente la star ha anche negato di aver mai assunto steroidi per interpretare Wolverine:

No, amo il mio lavoro e amo Wolverine… devo stare tanto a ciò che dico, ma mi hanno parlato degli effetti collaterali [degli steroidi] e ho pensato: “No, non mi piace“.

Quindi no, ho fatto tutto in stile vecchia scuola. E ve lo dico, ho mangiato un’infinità di polli… mi dispiace per tutti i vegani e i vegetariani e per tutti i polli del mondo. Il karma mi punirà per tutto questo.

Hugh Jackman tornerà a interpretare Wolverine in Deadpool 3 (titolo provvisorio), trovate tutte le informazioni nella nostra scheda.

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto.

FONTE: Stephen Colbert su YouTube