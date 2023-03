Deadpool 3: Hugh Jackman mostra un intenso “plank” durante gli allenamenti per Wolverine

Hugh Jackman continua a dare su Instagram un assaggio ai fan dei suoi allenamenti per tornare a interpretare Wolverine in Deadpool 3, presto in fase di riprese.

“Se mi stavate cercando, sto tornando Wolverine” ha scritto l’attore per accompagnare un video in cui lo vediamo impegnato in un intenso plank.

Ecco il video:

Trovate tutte le informazioni su Deadpool 3 nella nostra scheda del film! Il cinecomic, il primo del Mercenario Chiacchierone prodotto dai Marvel Studios, uscirà l’8 novembre del 2024 al cinema.

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto.

